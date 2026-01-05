Son Mühür- Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareketlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 11.498 puandan kapatmıştı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olacağı günün sabahına endeks yüzde 0.43'lük yükselişle 11.547 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar hareketli...



Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, Fed'in faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrolde son durum ne?



Venezuela'ya yönelik operasyonun ardından altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 4 bin 410 dolardan, gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 yükselişle 75,5 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 60,44 dolar seviyesinde seyrediyor.

Yeniden 90 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin yüzde 1,3 artışla 92 bin 337 dolardan işlem görüyor.