Son Mühür- ABD'nin başına 50 milyon dolar ödül koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan mevkidaşı Donald Trump'ı, Washington elitlerinin Venezuela'da rejim değişikliği dayatma girişimi konusunda uyardı.

CNN ve New York Times Trump'ın Venezuela'da Maduro iktidarını devirmek için askeri seçenekleri düşündüğünü öne sürmüştü.

Maduro, herhangi bir ABD askerî müdahalesine silahlı mücadeleyle karşılık vereceğini açıkladı.



Sahte dosya hazırladılar uyarısı...



ABD ordusu, hafta başında Güney Karayipler'de Venezuela'dan gelen bir tekneyi vurarak 11 kişinin ölümüne yol açmıştı. Trump, teknenin yasadışı uyuşturucu taşıdığını ileri sürmüştü.

Başkan Maduro, bu girişimi "bir hata" olarak nitelendirdi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili "sahte bir dosya" kullanılarak, saldırıyı haklı çıkarmayı amaçlayan "kirli, Hollywood tarzı" bir senaryo hazırlandığını kınadı.

Venezuela Lideri, emperyalist anlatının "her zaman iyiyi ve kötüyü ayırdığını, kötülerin her zaman Latinler, iyilerin ise Gringolar olduğunu" ifade ederek, Bolivarcı Devrim'in antiemperyalist mücadele duruşunu yeniden teyit etti.