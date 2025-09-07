Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump , faiz oranlarını istediği gibi düşürmediği için tüm yıl boyunca eleştirdiği Jerome Powell'ın yerine Fed başkanlığı için üç finalist düşünüyor.

Powell hakkında bugüne kadar ''Aptal, kafasız, kötü iş, felaket'' yorumlarıyla öne çıkan Trump'ın Mayıs ayında görev dönemi sona erecek Powell yerine düşündüğü isimleri Reuters haber ajansı değerlendirdi.

Potada kimler var?



Buna göre 2020'den beri Fed yönetim kurulu üyesi olan 66 yaşındaki Christopher Waller koltuğa en yakın duran isim olarak öne çıkıyor. Waller'ın Eylül ayı içinde 25 baz puan faiz indirimine sıcak baktığı biliniyor.

Powell'ın yerine adaylar içinde diğer güçlüs isim ise Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü 63 yaşındaki Kevin Hassett.



Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı olan Hassett, Trump'ın gümrük vergileri ve diğer ekonomik politikalarının güçlü bir savunucusu olarak biliniyor. Trump'ın Powell liderliğindeki Fed'e yönelik eleştirilerini yinelemiş ve Ağustos ayında önceki aylara göre istihdam artışlarını sert bir şekilde aşağı yönlü revize eden Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserinin görevden alınmasını desteklemişti.



Powell'ın yerine gelecek isim olarak aday gösterilen son isim 2007-2009 döneminde Fed'de görev yapmış olan 66 yaşındaki Kevın Warsh. Warsh'un da tıpkı Trump gibi faiz indirimine sıcak baktığı biliniyor.