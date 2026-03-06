Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, Türkiye’nin “Made in EU” kapsamına dahil edilmesine ilişkin son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özken, söz konusu düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğunu ve yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Birliği Parlamentosu’nun onayından geçmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Özken: Eğer kesin olarak Made in EU kapsamına girersek üstünlük sağlarız

Söz konusu Made in EU kapsamına, başta Türkiye olmak üzere Gümrük Birliği’ne üye ülkelerin dahil edilmesi olayının henüz kesinlik kazanmadığını belirten ve Türkiye’nin bu kapsama kesin olarak dahil edildiği senaryoda ciddi üstünlük sağlanarak, ihracatçının elinin güçleneceğinin altını çizen EBSO Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, “Made in EU kapsamına Türkiye’nin başta olmak üzere Gümrük Birliği ülkelerinin dahil edilmesi olayının henüz bir kesinliği yok. Bunun kesinleşmesi için Avrupa Birliği Parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi şu şartlarda zor gibi Avrupa Birliği üyesi ülkeler sadece kendi içerisinde bu kapsamı yaratmak istiyorlar. Eğer bu olursa üstünlük sağlayabiliriz, elimiz güçlenebilir ve ihracatçıya ciddi katkılar sağlar.” diye konuştu.

“Hindistan ile AB’nin serbest ticaret anlaşması bizi zora soktu”

Son olarak, bir süredir ihracatçıları tedirgin eden AB ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da değerlendiren Özken, geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın kendilerini ciddi anlamda zora soktuğunu aktararak konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan ile Avrupa Birliği’nin yaptığı serbest ticaret anlaşması bizi çok zora soktu. Bu şu anlama geliyor. Avrupa Birliği, Hindistan’dan aldığı ürünleri gümrük vergisi almadan içeriye sokacak ve onları gümrük vergisi ödemeksizin dünyanın çeşitli yerlerine satacak. Bu ihracatçıyı, ithalatçıyı ciddi anlamda zorlayacak bir durum.”