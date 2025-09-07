"Filenin Sultanları", ilk seti 25-23 kaybetmelerine rağmen ikinci seti 25-13'lük skorla kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Büyük Çekişme Sürüyor: Setlerde Eşitlik Var

Büyük bir çekişmeye sahne olan final mücadelesinde, ilk seti kaybeden Türkiye, ikinci sette toparlanarak rakibine üstünlük sağladı. Kritik anlarda yapılan servis ve bloklarla sayılar bulan milliler, ikinci seti 25-13'lük skorla hanesine yazdırdı ve maça yeniden denge getirdi.

Filenin Sultanları’nın Finale Giden Yolu

Şampiyonaya fırtına gibi başlayan Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup etti. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 yenen milliler, yarı finalde de ev sahibi Japonya’yı 3-1’le geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.