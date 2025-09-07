"Filenin Sultanları", finaldeki güçlü rakibi İtalya karşısında ilk seti 25-23 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü.

İlk Sette Büyük Çekişme Yaşandı

Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk sette, her iki takım da karşılıklı sayılarla mücadele etti. Setin son anları nefes kesti ve İtalya, kritik sayılarda hata yapmayarak seti 25-23 kazanmayı başardı.

Filenin Sultanları’nın Finale Giden Yolu

Şampiyonaya fırtına gibi başlayan Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup etti. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 yenen milliler, yarı finalde de ev sahibi Japonya’yı 3-1’le geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.