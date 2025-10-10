Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye, yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

''Resmiyet kazanmadan paylaşmıyorum”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde Vasil Levski Ulusal Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin Türk vatandaşlığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Montella, “Gerçekleşirse büyük bir onur duyarım, benim için gurur verici bir durum. İsimle ilgili biraz şakalaştık ama resmi bir açıklama olmadan paylaşmıyorum” ifadelerini kullandı.