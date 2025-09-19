Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Macron, paylaşımını İbranice, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yaparak uluslararası kamuoyuna mesaj verdi.

Macron, açıklamasında Fransa’nın uzun süredir desteklediği iki devletli çözüm vizyonunu yeniden vurguladı. Cumhurbaşkanı, Pazartesi günü Fransa’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını ifade etti. Bu adımın, bölgede kalıcı barışın sağlanması adına önemli bir dönüm noktası olacağı belirtildi.

Abbas ile görüşme gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapılan görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ve iki devletli çözümün öneminin bir kez daha gündeme geldiği aktarıldı.

Fransa’nın alacağı kararın uluslararası arenada geniş yankı uyandırması bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak resmi tanımanın, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok devletin politikalarında değişim yaratabileceği ifade edildi.

İki devletli çözüm vurgusu öne çıktı

Macron’un açıklamalarında iki devletli çözümün bölgede barışın tesis edilmesi için tek çıkış yolu olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı.

Fransa’nın bu adımıyla birlikte, Filistin meselesinde diplomatik hareketliliğin artabileceği dile getirildi.

X'ten İbranice, Arapça, Fransızca ve İngilizce paylaşım yapan Macron'un açıklaması şöyle:

“Az önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm. Öncelikle, Rue des Rosiers’de gerçekleşen korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin yakalanmasını sağlayan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Söz konusu kişinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak üzere birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldık.

“Gazze’de ve genel olarak Filistin topraklarında yaşanan son derece acil durum nedeniyle, Başkan Abbas’a Pazartesi günü New York’ta Filistin Devleti’ni tanıma niyetimi bir kez daha ifade ettim. Bu tanıma kararı, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış yönündeki beklentilerini karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

“Ayrıca Filistin Yönetimi’ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti’nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını teyit etti. Fransa, bu süreçte Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecektir. Bu taahhütlerin yerine getirilmesini, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için garanti altına alacağız.”