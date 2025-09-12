Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum, Gümbet sahilinden gelen acı bir haberle sarsıldı. Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos Kovacs, girdiği denizde yaşadığı sağlık sorunu sonucu yaşamını yitirdi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Kovacs'ın ani ölümü, sahildekileri yasa boğdu.

Gümbet sahilinde kalp krizi şüphesi

Olay, akşam saatlerinde Gümbet sahilinde meydana geldi. Laszlo Janos Kovacs, serinlemek amacıyla girdiği denizde bir süre sonra fenalaşarak su üzerinde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koşarak onu hemen sahile çıkardı. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar Kovacs'a kalp masajı uygulayarak hayatta tutmaya çalıştı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen talihsiz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, Kovacs'ın denizde geçirdiği kalp krizi sonucu boğulmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kovacs'ın cansız bedeni üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Ailesiyle birlikte Gümbet'teki bir otelde konakladığı öğrenilen Kovacs'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turistin yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yaşlı turistin vefatı, Bodrum'daki tatilciler ve esnaf arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Bodrum sahilleri, her yıl binlerce turisti ağırlamasına rağmen, bu tür acı olaylar maalesef zaman zaman yaşanabiliyor. Yetkililer, tatilcileri özellikle sıcak havalarda denize girerken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.