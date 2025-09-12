Marmaris açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. İtalya’ya gitmek üzere hareket eden yelkenli tekne durduruldu.

İtalya rotasında yakalandılar

Durdurulan teknede yapılan aramada 54 düzensiz göçmen ile beraberlerindeki 26 çocuk tespit edildi. Yakalanan göçmenler arasında 26 çocuğun bulunması dikkat çekti. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

İki kaçakçılık şüphelisi gözaltında

Göçmenleri organize ettiği belirlenen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.