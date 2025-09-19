Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına yönelik erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Bakanlığın Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin “aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği” ileri sürülmüştü.

Mahkeme erişim engeline karar verdi

Talebi değerlendiren mahkeme, şarkının “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle erişime kapatılmasına hükmetti. Matiz’in çok konuşulan parçası dijital platformlardan erişime engellendi.

Birce Akalay: “Ahlakı şarkılarda değil ailelerde arayın”

Erişim engeli kararı sonrası ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Akalay, ahlakın şarkılarda aranamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ahlak öğretilmiş bir bilgiyse, düşünüyorum da ahlakı şarkılarda değil önce toplumun en küçük biriminde, çekirdeğinde ailelerde aramak icap etmez mi? Biz de gençken neler neler dinledik.

Ama ahlakımız bozulmadı, kimseye zarar vermedik, tecavüz etmedik, kul hakkına girmedik. İnsanoğlu önce kendi nefsine vermeli kavgasını. Gerisi kimilerine göre zaten sanat sepet.”