Son Mühür- Namjoo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam altı konserden beşinin biletlerinin tükendiğini, 16 binden fazla kişinin ilgisine rağmen “yetkililerin talimatıyla” konserlerin iptal edildiğini söyledi.

“2022’de olduğu gibi iptal edildi”

Sanatçı, iptalin ilk kez yaşanmadığını hatırlatarak, “2022’de olduğu gibi, yüksek düzeyli yetkililerin emriyle konserler iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Hayranlarından özür diledi

Namjoo, farklı şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayan hayranlarına seslenerek özür diledi. Ayrıca, desteklerini karşılıksız bırakmamak adına YouTube üzerinden ücretsiz bir canlı performans gerçekleştireceğini, kesin tarihin ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu.

Bilet iadeleri başladı

Sanatçı, iptal edilen konserlere ilişkin bilet iade sürecinin Türk organizatör tarafından başlatıldığını da belirtti.

Daha önce de iptaller yaşanmıştı

Namjoo’nun Türkiye’deki konserleri daha önce 2012 ve 2022 yıllarında da iptal edilmişti. O dönem bazı gruplar, sanatçının eserlerinde Kur’an ayetlerinden alıntılar yapmasını eleştirmişti.

Sanatçı ise bu eleştirilere karşılık şu açıklamayı yapmıştı:

“Her zaman ilham kaynağım olan Kur’an-ı Kerim’le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim. Ben ne dinsizim, ne de Allah’sızım.”