Son Mühür- Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı hakkında başlatılan adli süreçte kritik güne girildi.

Şarkının içeriği nedeniyle yapılan başvuruların ardından sanatçı hakkında açılan davada ilk duruşma bugün İstanbul’da görülecek.

Bakanlıklar harekete geçmişti

Şarkının yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da söz konusu esere erişim engeli getirilmesi talebiyle başvuru yapmıştı.

Yapılan bu girişimler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılıktan iddianame hazırlandı

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından savcılık, ünlü sanatçı hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Matiz’in “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla yargılanması talep edildi.

6 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz için 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanması istendi. Talep edilen cezalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İlk duruşma bugün görülecek

Ünlü şarkıcı, hakkında açılan dava kapsamında bugün saat 10.00’da İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunmasını yapması beklenen Matiz’in, dava sürecine ilişkin vereceği ifadeler merakla takip ediliyor.