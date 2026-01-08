Son Mühür- Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın İstanbul’daki özel yaşam alanı, dünyanın en prestijli mimarlık ve tasarım yayınlarından Architectural Digest’in Almanya edisyonunda yer aldı.

Modern mimarisi ve özgün dekorasyon detaylarıyla dikkat çeken ev, bu sayede bir kez daha uluslararası arenada vitrine çıkmış oldu.

Tasarımın arkasındaki isim: Enis Karavil

Sarıkaya’nın evinin iç mimarisinde imzası bulunan isim, başarılı iç mimar Enis Karavil oldu. Karavil’in modern çizgileri minimalizmle buluşturduğu tasarım, evin hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanına dönüşmesini sağladı.

Ev daha önce Architectural Digest Middle East sayfalarında da yer almış, şimdi ise Almanya baskısında okuyucularla buluşarak uluslararası yolculuğunu sürdürdü.

“Şehirden kaçış alanı” olarak tanımlanıyor

Serenay Sarıkaya, evini “şehirden kaçış alanı” olarak tanımlıyor. İstanbul’un kalabalığı ve temposundan uzaklaşmak isteyen oyuncu için bu yaşam alanı, sakinlik ve huzur sunan özel bir sığınak niteliği taşıyor.

Dergide yer alan değerlendirmelerde, evin modern ve minimalist mimarisiyle çağdaş iç mimarinin başarılı örneklerinden biri olarak gösterildiği vurgulandı.

Minimalist çizgiler, özgün mobilya tercihleri

Evde kullanılan özgün mobilyalar, doğal dokular ve net mimari çizgiler, yaşam alanına karakteristik bir kimlik kazandırıyor.

Belirgin mimari detaylar sayesinde ev, sadece bir konut değil; aynı zamanda estetik bir tasarım örneği olarak da öne çıkıyor.

“Evim, benim kabuğum gibidir”

Sarıkaya, daha önce Architectural Digest Middle East için yaptığı açıklamada, eviyle kurduğu bağı şu sözlerle anlatmıştı: “Evim, benim kabuğum gibidir. Kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum.”

Bu sözler, evin Sarıkaya için yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda ruhsal bir sığınak olduğunu da ortaya koyuyor.

Dergiden dikkat çeken yorum

Architectural Digest’in Almanya baskısında yer alan değerlendirmede, Sarıkaya’nın evine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’un kalbinde özel bir vaha yaratmak, başlı başına bir mucize sayılabilir. Avrupa Yakası’nda, Boğaz kıyısına yakın modernist bir binada yer alan bu endüstriyel lüks yaşam alanı, ilk bakışta ilham vermeyen bir mekandan, etkileyici bir sığınağa dönüştürüldü.”

Serenay Sarıkaya’nın evi, aldığı bu uluslararası ilgiyle birlikte hem mimari tasarımı hem de estetik çizgisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.