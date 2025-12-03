Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan veriler, yalnızca fiyatların aylık ve yıllık seyrine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca çalışanın ücret artışlarından sosyal destek ödemelerine, emekli maaşlarından ekonomik yol haritalarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkiliyor.

Kasım enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım 2025 dönemine ait enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım aylık bazda 0,87 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın, kasım ayı enflasyonuna ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlanmıştı. Kasım ayına yönelik aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak belirlendi. Beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Yıllık enflasyonda sınırlı gerileme beklentisi

Aylık ortalama beklenti olan yüzde 1,31’lik artış, yıllık enflasyonun ekimdeki yüzde 32,87 düzeyinden kasımda yüzde 31,65’e gerileyebileceğine işaret ediyor.

Ekonomistlere göre kasım ayı, yılın son çeyreğinde yıllık bazda enflasyonun aşağı yönlü hareketinin bir süre daha devam edeceği bir dönem olarak öne çıkıyor.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 31,89

Ankete katılan ekonomistler, 2025 yıl sonu enflasyon beklentilerini ortalama yüzde 31,89 seviyesinde açıkladı.

Yıl sonu tahminleri yüzde 31 ile yüzde 32,51 bandında toplanırken, bu aralık fiyat baskılarının 2025 boyunca korunabileceğine yönelik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ekim ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon sonuçları daha önce paylaşılmış ve ekonomik tabloda önemli bir eşik olarak dikkat çekmişti.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,55 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 düzeyine ulaşmıştı.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayına ilişkin alternatif tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla duyurmuştu.

ENAG’ın hesaplamalarına göre kasım ayında fiyatlar yüzde 2,13 oranında yükseldi ve böylece grubun ölçümünde yıllık enflasyon yüzde 56,82 seviyesine çıktı.