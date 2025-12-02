Uluslararası piyasalarda ekim ayı sonunda dip seviyeleri gören gümüş, kısa sürede yüzde 20’yi aşan bir değer artışıyla yatırımcıların odağına yerleşti. İsviçre merkezli finans devi Julius Baer, bu yükselişin ardından gümüş için uzun yıllardır görülmeyen bir potansiyelin ortaya çıktığını belirtiyor.

1979’dan sonra ilk kez ‘ikiye katlanma’ ihtimali masada

Bankanın Yeni Nesil Araştırma Başkanı Carsten Menke, fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmesinde, gümüşün 1979’dan bu yana ilk kez değerini ikiye katlama ihtimalinin gündemde olduğunu vurguladı. Menke, mevcut rallinin “çok hızlı ve çok güçlü” ilerlediğini ifade ederek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ABD’nin kritik mineraller listesi yükselişi tetikledi

Menke, gümüşün ABD tarafından kritik mineraller listesine eklenmesinin, yatırımcı algısını önemli ölçüde etkilediğini aktardı. Piyasada birçok aktör, bu gelişmenin gümüş için yapısal arz açığı riskini artırdığı yorumunda bulunurken, Menke aynı fikirde olmadığını belirtti.

Güneş enerjisinden gelen talep ivmesini kaybediyor

Açıklamada en dikkat çekici noktalardan biri ise, uzun yıllar gümüşün yükselişini besleyen güneş paneli üretimindeki talebin artık zayıfladığı tespiti oldu. Menke, talep artışının önceki döneme kıyasla daha düşük hızda ilerlediğini söyledi.

Fed faiz indirimi beklentisine ‘abartılı fiyatlama’ eleştirisi

Gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan bir diğer unsur olan ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri için ise Menke temkinli konuştu. Uzman, piyasalarda olası indirime verilen tepkinin gerçek dinamikleri desteklemekten çok iyimserlik yaratması nedeniyle “abartılı” olduğunu dile getirdi.

Julius Baer görünümü nötre çekti, hedefi yukarı revize etti

Banka, mevcut ralliye rağmen gümüş için genel görünümünü nötre çekti. Ancak fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncelleyerek, 3 ve 12 aylık dönemde ons başına 56 dolar seviyesini yeni hedef olarak açıkladı.