Son Mühür- Piyasaların merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan rakamlar, yalnızca aylık ve yıllık fiyat hareketlerini ortaya koymakla kalmadı aynı zamanda maaş artışlarından kira tavanlarına, ekonomi yönetiminin politikalarına kadar geniş bir yelpazede belirleyici rol üstlenecek göstergeler olarak öne çıktı.

Ağustos enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran’da aylık bazda 2.04 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32.95 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın anketine 25 ekonomist katılım gösterdi. Ankete göre ekonomistlerin ağustos ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında şekillendi.

Yıllık enflasyonda düşüş beklentisi

Ekonomistlerin beklentilerine göre ağustosta enflasyonun ortalaması yüzde 1,79 seviyesinde gerçekleşirse, temmuzda yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63’e gerilemesi öngörülüyor.

2025 sonu için tahmin yüzde 29,70

Öte yandan ekonomistlerin 2025 sonuna dair enflasyon beklentisi, ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak hesaplandı. Bu oran, orta vadede enflasyonda kademeli bir düşüş beklentisine işaret ediyor.

Temmuz ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

TÜİK’in yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarına göre, temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06 oranında arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu

Temmuz ayı itibarıyla yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüketici fiyatlarında yükseliş eğilimi devam etti.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ağustos 2025 dönemine ilişkin ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Aylık artış yüzde 3,23 , yıllık yüzde 65,49

ENAG’ın verilerine göre tüketici fiyatları, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23 oranında yükseldi.

Aynı dönemde yıllık enflasyon ise yüzde 65,49 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüketici fiyatlarındaki yükselişin yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.