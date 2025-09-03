Son Mühür- Türkiye'de bağımsız verilerle enflasyon hesaplamaları yapan ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu), Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 65,49 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un enflasyonu: İTO verileri

Türkiye'nin en büyük ticaret ve finans merkezi olan İstanbul'un enflasyon verileri de dikkatle takip ediliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan rakamlar, kentteki fiyat hareketliliğine ışık tutuyor. İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yüzde 1,84 oranında yükseldi. Bu artışla birlikte, yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 40,83 olarak belirlendi.

Gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Bu açıklama, hem tüketiciler hem de piyasalar için büyük önem taşıyor. TÜİK'in verileri, bir önceki ayın ekonomik göstergelerine dair resmi bir tablo sunacak ve ekonominin genel gidişatı hakkında önemli ipuçları verecek.