İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş. ve Personel AŞ’de çalışan DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyeleri, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarının ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Önceki görüşmelerin ardından eylem sona erse de, ödemelerle ilgili somut adım atılmaması nedeniyle işçiler 22 Eylül akşamı tekrar iş bırakma eylemine gitti.

Sokaklar çöp yığınına döndü

Eylemin başlamasının ardından ilçede temizlik hizmetleri durdu. Karşıyaka’nın merkezi cadde ve sokaklarında biriken çöpler, kötü koku ve olumsuz görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, sokakların çöp yığınına dönüşmesinden dolayı tepki gösterdi.

Vatandaşlardan tepkiler

Karşıyaka’da yaşayan 58 yaşındaki Hatice Akmaz, “Her taraf çöp içinde, yürümeye bile utanıyorum. Sahil ve çarşı dahil her yer kötü durumda. Böyle devam ederse maskesiz dolaşmak mümkün olmayacak. Fareler de ortaya çıktı” dedi.

Mavişehir’den Selma Sapmaz (62) ise, “Site dışına çıkardığımız çöpler bile alınmadı. Sokaklar çöp dolu. Sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Az önce çöpe bastım, düşmek üzereydim” şeklinde konuştu.

Esnaf da etkilendi

Karşıyaka Çarşısı’nda işletmesi bulunan Tuğba Tavaz (35), “Bir vatandaş olarak bu durum hoşuma gitmiyor. Çöplerin toplanmaması hem ilçemize yakışmıyor hem de işimizi olumsuz etkiliyor. Alışverişe gelen kimse böyle bir ortamda bulunmak istemiyor. En kısa sürede çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı.