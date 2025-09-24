Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de işçilerinin grevi ilçelerde sürerken, kent genelinde haftalardır toplanmayan çöpler halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İzmir Halkevleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, yetkililere “Bahane değil, çözüm istiyoruz” mesajı verdi.

ÇÖPLER KENTİ VE HALKI TEHDİT EDİYOR

Açıklamada, İzmir’in birçok ilçesinde çöp, moloz ve mobilya atıklarının biriktiği; yaz aylarında günlerce toplanmayan çöplerin koku, yangın ve haşere sorunlarını artırdığı vurgulandı. Alınmayan molozlar ise hem insanlar hem de sokak canlıları için tehlike yaratıyor.

BELEDİYELER SORUMLULUĞU BİRBİRİNE ATIYOR

Halkevleri, belediyelerin sorumluluğu birbirine attığını belirterek, “İlçe belediyeler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutarken, Büyükşehir de Harmandalı tesisinin kapanması ve geçici çözümlerin yetersizliğini bahane ediyor” ifadelerini kullandı. Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin mahalle halkının uzun süren mücadelesi sonucu kapatıldığı hatırlatıldı.

“BU BİR TEKNİK KONU DEĞİL, HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sorunu “teknik bir konu” olarak nitelendirmesine tepki gösterilen açıklamada, bunun halk sağlığı ve güvenli kent sorunu olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLAR İNSANCA BİR YAŞAM TALEP EDİYOR

Halkevleri, belediyelere geçici çözümler yerine kalıcı planlama yapma, işçileri işten çıkarmak yerine kente odaklanma ve bütçeyi şeffaf kullanma çağrısında bulundu.