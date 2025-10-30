Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Real Madrid’in genç yıldız adayı Endrick’i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Lyon yönetimi Ocak transfer döneminde 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için Real Madrid’le temas kurdu.

Lyon’dan Real Madrid’e cazip teklif

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Lyon kulübü Real Madrid yönetimine Endrick’e düzenli forma şansı sunabilecekleri ve gelişimine katkı sağlayacakları yönünde bir proje iletti. Fransız temsilcisi, genç yeteneğin Avrupa futbolunda istikrarlı bir gelişim süreci geçirmesi için uygun bir ortam yaratmayı taahhüt ediyor.

Kulüp kaynakları, “Endrick’in potansiyelini sergileyebileceği bir sistem kurmak istiyoruz. Lyon, genç oyuncular için her zaman bir sıçrama noktası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso kiralık seçeneğine sıcak bakıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso’nun, genç futbolcunun kiralık olarak başka bir takımda gelişim göstermesine olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Alonso’nun sezonun ikinci yarısında maç yoğunluğu artacak olsa da, Endrick’in düzenli forma giyememesinin gelişimini yavaşlatabileceğini düşündüğü aktarıldı.

İspanyol basını, “Alonso, Endrick’in kısa vadede süre almasının zor olacağını biliyor. Oyuncunun Avrupa temposuna alışması için kiralık seçeneğine sıcak bakıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid’de forma şansı bulamadı

Brezilyalı yıldız adayı, Real Madrid’de bu sezon henüz 1 dakika bile forma giyemedi. Takımda Vinicius Jr., Rodrygo ve Kylian Mbappe gibi süper yıldızların varlığı, Endrick’in rotasyonda şans bulmasını zorlaştırıyor.

Lyon ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Kulüp, genç futbolcuya ilk 11 garantisi sunarak transferi cazip hale getirmeyi planlıyor.

Palmeiras’tan Madrid’e uzanan büyük beklenti

Endrick, 2023 yılında Palmeiras’tan büyük umutlarla transfer edilmiş ve Real Madrid’in gelecekteki hücum hattının kilit isimlerinden biri olarak görülmüştü. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Brezilya’da gösterdiği performansla dikkat çeken forvet, hız, top tekniği ve bitiriciliğiyle büyük kulüplerin radarına girmişti. Real Madrid’in sportif direktörü, transferin ardından yaptığı açıklamada, “Endrick, geleceğin Vinicius’u olabilir” ifadelerini kullanmıştı.