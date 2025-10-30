Sezon başında Fenerbahçe’den İspanya La Liga ekibi Real Betis’e kiralanan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, performansıyla İspanyol ekibinin dikkatini çekti. İspanya basınında yer alan iddialara göre Betis yönetimi, Amrabat’ın bonservisini alarak transferi kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Betis yönetiminden tam not aldı

La Liga’da istikrarlı performans sergileyen Amrabat, Betis’in orta sahasında kısa sürede önemli bir rol üstlendi. Yeşil-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncunun oyun temposuna kattığı enerji ve mücadele gücünden oldukça memnun. Teknik ekibin raporuna göre Amrabat, defansif katkısı, oyun kurulumundaki disiplini ve agresif pres anlayışıyla takıma denge kazandırdı.

10 milyon Euro’luk teklif hazırlığı

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Real Betis, Faslı futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’luk resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu rakam, sarı-lacivertli yönetim için yeterli görünmüyor. Kulüp kaynaklarına göre Fenerbahçe, Amrabat’ın piyasa değerini 12 milyon Euro’nun üzerinde değerlendiriyor ve teklifin artırılmasını bekliyor.

Bu durum, iki kulüp arasında zorlu bir transfer pazarlığı yaşanacağının sinyallerini veriyor.

Fenerbahçe cephesi beklemede

Fenerbahçe yönetimi, Amrabat’ın sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre nihai kararını vermeyi planlıyor. Teknik heyetin de raporu doğrultusunda, oyuncunun değerinin artma potansiyeli göz önünde bulundurularak kararın aceleye getirilmemesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, aynı zamanda Avrupa kulüplerinin ilgisinin artması halinde rekabetçi bir fiyat politikası izlemeyi planlıyor.

Amrabat’ın performansı dikkat çekiyor

Bu sezon Real Betis formasıyla 7 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat, henüz gol veya asist katkısı yapamadı. Ancak, saha içindeki mücadele gücü, pres temposu ve oyun disipliniyle teknik heyetin güvenini kazandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Amrabat’ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde.