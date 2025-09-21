Son Mühür- Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasında süregelen gerilim yeniden gündeme taşındı. Konuk olduğu bir programda Sandal’a yönelik ağır ifadeler kullanan Lvbel C5, müzik dünyasında tartışma yarattı.

Rapçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol.”

Sosyal medyada tepki çekti

Lvbel C5’in bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim sanatçının ifadelerini sert bulurken, bazı kullanıcılar rapçiyi destekledi.

Özgür Demirtaş’tan sert sözler

Tartışmalara ekonomist Özgür Demirtaş da dahil oldu. Lvbel C5’in Mustafa Sandal’a yönelik sözlerine tepki gösteren Demirtaş, sert ifadeler kullandı.

Demirtaş açıklamasında, “Kim bu? Mustafa Sandal gibi BÜYÜK bir sanatçı ile ilgili konuşmuş da ben tanımıyorum? Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye polisi ararım” ifadelerini kullandı.

“Camları pis süngerle silip...”

Özgür Demirtaş eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi:



“Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle silip, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor.”

Sanat dünyasında başlayan atışma, sosyal medyanın da devreye girmesiyle genişledi. Mustafa Sandal cephesinden ise konuya dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı.