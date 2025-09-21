Son Mühür/ Begüm Mol- Paylaşımlarına esprili bir not ekleyen Evcimik, “Bende yaz biter mi? Bitmezzz” ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderiler, sanatçının takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

“Yaşlanmamaya ant içmiş”

Genç görünümü ve enerjisiyle yıllardır dikkat çeken Evcimik’e sosyal medyada, “Yaşlanmamaya ant içmişsin”, “Bomba gibisin”, “Kim ne derse desin böyle devam” ve “Taş bebek” şeklinde yorumlar yapıldı.

Estetik dokunuşlarını açıklamıştı

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme ve şekillendirme yöntemi olan estelift işlemi yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik, yaşına rağmen fit fiziği ve enerjik tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.