Son Mühür/ Begüm Mol- Pop müziğin usta ismi Mustafa Sandal ile rap dünyasının genç yıldızı Lvbel C5 arasındaki atışma giderek sertleşiyor.

Sandal’dan “Miyav Miyav” göndermesi

Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda rapçi Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” adlı şarkısına göndermede bulunarak dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı, mizahi bir dille yaptığı açıklamada, “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı mı yapsam? Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” sözleriyle genç rapçiyi esprili şekilde eleştirmişti.

Lvbel C5: "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor"

Bu sözlerin ardından sessiz kalmayan Lvbel C5, Mustafa Sandal’a doğrudan göndermede bulunarak, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor.

Premium üyesiyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem” diyerek Sandal’a sert bir yanıt vermişti.

"Ne diyorsun ya?"

Başlayan tartışma yalnızca sahne üzerindeki esprilerle sınırlı kalmadı, sosyal medyada da gündem oldu. Pembe Yalanlar programında konu yeniden açılınca gerilim daha da yükseldi.

Mustafa Sandal’ın unutulmaz şarkısı “Onun Arabası Var” üzerinden konuşan Lvbel C5, “Onlar arkadan havlarlar demiş birine laf atıyorsun. Ne diyorsun ya? Benim arabam güzel, gel gezdireyim. Saçmalık bu” ifadelerini kullandı.

“Eskiler turşu oldu”

Lvbel C5, Mustafa Sandal başta olmak üzere pop müziğin duayen isimlerine daha sert sözlerle yüklendi. Rapçi, tartışmayı şu ifadelerle noktalamak istedi:

“Bakma eskiler turşu olduğu için deliriyor şu an. Herkes bize gelmeye çalışıyor. Gençler bizi seviyor. No mate, şansın yok. Bitti. Eskisin. Defol!”