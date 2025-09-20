Son Mühür - Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında daha önce sert eleştirilerde bulunan Avukat Feyza Altun, Polat ile yaptığı canlı yayın sonrası gelen tepkilere yanıt verdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Altun, "Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunan Feyza Altun, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Altun, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

''Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim.''

''Dilan Polat hasta bence...''

''Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler."