Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kültürpark’ta geçtiğimiz aylarda ruhsatsız işletildiği gerekçesiyle kapatılan Lunapark alanı, bu yıl 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda farklı bir şekilde ziyaretçilerin karşısına çıktı .

Yemek standları akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğradı

İzmir’in simgelerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca özellikle çocukların uğrak noktası olan Lunapark’ın boş kalan bölümü, fuar kapsamında yemek ve etkinlik alanı olarak düzenlendi.

Fuara gelen ziyaretçiler, alanda kurulan yeme–içme stantları ve çeşitli sahne etkinlikleriyle farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulurken, özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı görüldü.

Oyun alanına çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Öte yandan, yemek alanının dışında oluşturulan etkinlik sahnesi ve çocuk oyun alanı da fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Gün boyunca farklı saatlerde düzenlenen sahne gösterileri, konserler ve dans performansları alanı doldururken, aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise oyun alanında keyifli vakit geçirdi.

Özellikle çocuk oyun alanında ve sahne önünde oluşan kalabalık, fuar alanındaki hareketliliği artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun sahne aldığı anlarda ise adeta fuar coşkusu doruğa çıktı. Bando, yemeklerini yiyen ziyaretçilere marşlar ve şarkılarla eşlik ederek alanda neşeli bir atmosfer oluşturdu.