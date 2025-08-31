İzmir'deki 32 saatlik su kesintisi tepki toplamaya devam ediyor. İzmir halkı ellerinde bidonlarla çeşmelerden su doldurma telaşına girmişken, bir yandan da tepkilerini sert bir şekilde dile getiriyorlar. Vatandaşların yanı sıra, siyasilerden de gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Bu bağlamda, bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

"CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur!"

Belediyeyi sert bir dille eleştiren İnan, "Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur. Sayın Özgür Özel, hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz bu şehir çok şey kazanır. Türkiye’nin en pahalı suyunu ödeyen İzmirliler artık bahane değil çözüm bekliyor." dedi.