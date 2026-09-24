Son Mühür- İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi İzmir ve Aydın'da lüks konut projeleri gerçekleştiren Görki İnşaat ve Perga Yapı, Perinçek Group'un kurucusu Mukan Perinçek'in oğlu Hakkı Görken Perinçek'in devam eden konkordato süreci hakkında yeni karar verdi.

24 Haziran 2026 yılında şirket ve kişiler hakkında 3 aylık geçici mühlet verilmişti. 3 aylık süreçte konkordatonun belirli bir plan çerçevesinde ödenmesinin başarılı olup olmayacağı incelenmişti.

18 Eylül 2026 günü yapılan duruşmada ise konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmesi üzerine borçlu davacı şirketler ile davacı gerçek şahıs hakkında 18.09.2026 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına, komiserlerin görevlerinin devamına, davacı şirketler yönünden alacaklılar kurulu oluşturulmasına karar verildiği açıklandı.

Karar ise şu şekilde;

"7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirketler ile davacı gerçek şahıs yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254167 sicil nolu, Konak Vergi Dairesinin 4100578346 vergi sicil nolu, davacı GÖRKİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TALİH OYUNLARI ve GIDA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. hakkında, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 222943 sicil nolu, Konak Vergi Dairesinin 7280722669 vergi sicil nolu, davacı PERGA YAPI ENERJİ GIDA SANAYİ VE TİC. A. Ş. hakkında, 31708047998 TC kimlik nolu davacı HAKKI GÖRKEN PERİNÇEK hakkında 24.06.2026 tarih, saat 14.46'dan itibaren 3 ay süre ile geçici mühlete, Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere Bağımsız Denetçi Mali Müşavir (12008537310 TC.) CEM ÇELİKER, Hukukçu (40924556016 T.C.)NEZAHAT SAYAN, Sektör konusunda İnşaat Mühendisi (36116238976 T.C.) AYŞEGÜL SANCAKDAR EZER'in, davacı gerçek şahısa Bağımsız Denetçi Mali Müşavir CEM ÇELİKER'in geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,

Davacılar yönünden ihtiyati tedbirlere karar verilmiş,

18.09.2026 günü yapılan duruşmasında, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle İİK 289/3 Maddesi uyarınca borçlu davacı şirketler ile davacı gerçek şahıs hakkında 18.09.2026 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına, komiserlerin görevlerinin devamına, davacı şirketler yönünden alacaklılar kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.

7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 289/son maddesinin yollaması ile İİK'nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur."