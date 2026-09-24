Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aralarında geçen tartışmalı billboard sökümüne ilişkin süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kent Balık Restoran’da düzenlediği basın toplantısında Ünsal, süreci yargıya taşıdıklarını duyurdu.

Sürecin başından bu yana yaşananları anlatarak açıklamalarına başlayan Ünsal, “Mesele sadece o billboardların sökülmesi değil. Mesele aslında Kent Anonim Şirketi'nin daimi gelir kaynaklarından birine sekte vurulması. Bu da işçimizin, emekçimizin alın terini zarara uğratıyor. Aslında biz bu konuya bu açıdan bakıyoruz. Şimdi kamuoyundaki birtakım yanlış ve yanıltıcı bilgiler var” dedi.

“Yaptığımız öneriye hiçbir cevap verilmedi”

Sürecin sadece rutin denetimlerle başlamadığını ileri süren Ünsal, “13 Şubat 2026'da Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyor. Ve Karşıyaka'daki 29 reklam panosunun kendi münhasır işletme hakkını ihlal ettiğini ve gelir kaybına yol açtığını ileri sürüyor ve panoların kaldırılmasını istiyor. Bir şirket Büyükşehir'den bunu istiyor. Büyükşehir Belediyesi bu başvurudan 4 gün sonra Karşıyaka Belediyesi'ne iletiyor, bir yazı yazıyor. Bunun karşılığında da Kent Anonim Şirketi 20 Şubat'ta ayrıntılı bir cevap veriyor Büyükşehir'e. Burada panoların hukuki statüsünü, Karşıyaka Belediyesi'nin Kent A.Ş.'ye devrettiği işletme hakkını ve müracaat eden Vizyonkent'in Büyükşehir ile yaptığı sözleşmenin yalnızca kendi ihale envanterindeki, yani Büyükşehir'deki ihale envanterindeki 3 bin 701 üniteyle sınırlı olduğunu açıkça yazıyoruz. Panoların birlikte incelenmesi için ortak bir heyet kurulmasını öneriyoruz. Bu öneriye, 20 Şubat 2026'daki yaptığımız öneriye hiçbir cevap verilmedi ve süreç bu şekilde başladı” diye konuştu.

“Aynı gün 20 ihtarname 20 ayrı ceza kesildi”

Kent Anonim Şirketi ile Vizyonkent Medya Anonim Şirketi arasında 28 Mayıs 2021'de bir sözleşme imzalandına işaret eden Ünsal, “Bu sözleşmeyle Kent Anonim Şirketi'nin tasarrufundaki 327 pano, demirbaş işletme hakkı Kent Vizyon'a verildi. Sözleşmenin yapıldığı tarihte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanıydı ve Kent Anonim Şirketi'nin de yönetim kurulundaydı.nBugün şikayette bulunan Vizyonkent ile 2021'de Karşıyaka ile anlaşma yapan Kent Vizyon aynı grubun şirketleri. Dolayısıyla tartışmanın temel sorunlarından biri bu. Aynı hukuki statüdeki reklam ünitelerinden bir bölümü aynı grup şirketi tarafından işletilirken sorun gözükmüyor, biz yeni bir şirkete bu işi verdik ve grup dışında kalan panolar bugün birdenbire hukuka aykırı bulunuyor. 14 Eylül 2026'da Büyükşehir zabıta birimleri Kent Anonim Şirketi'ne ait 20 demirbaş için aynı gün içinde 20 ayrı ihtarname ve 20 ayrı idari para cezası düzenledi. İhtarnamelerde yazıyor: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesine dayanıldı ve birkaç gün içinde toplanması gerektiğine yönelik olarak da "derhal" yazıldı. Ertesi günü, 15 Eylül'de panolar sökülmeye başlandı. Hukuki başvuru yolları tarafımızca fiilen kullanılamadan ilk gün 6 tane ünite kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“Biz bu tavrı adaletsiz buluyoruz”

Uygulamanın hukuka aykırı olduğunu düşündüklerini aktaran Başkan Ünsal, “Birincisi; Büyükşehir bu işlemi tesis etmek için Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesine dayandı. Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi ne diyor? Bu madde diyor ki; "Afiş Asma" başlığı altında bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asılmasını kapsıyor. Oysa tartıştığımız şey bez değil, kağıt afiş değil; bunların yıllardır aynı yerde duran metal konstrüksiyonlu, ankorajlı ve elektrik tesisatı olan billboardlar ve totemler. İkinci konu var: Eğer bu Kabahatler Kanunu uygulanmayıp Büyükşehir kendi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ni uyguluyorsa, bu yönetmelikte izinsiz uygulamalar için 7 günlük süre verilmesini öngörüyor. Oysa bu usul de uygulanmadı, sökümler Kabahatler Kanunu'na dayandırılıp derhal işleme başlandı. Üçüncüsü; ihtarnamelerde söküm masraflarının yüzde 20 fazlasıyla tahsil edileceği yazıyor. Bu husus da encümen kararına ve söküm için bir süre verilmesine dayanan ayrı bir usul. Bu usulün de uygulandığını görmedik. Biz bu tavrı çok adaletsiz buluyoruz. Onun için de itiraz ettik” dedi.

“Bu tür uygulamalar daha önce olmuş ve İzmir mahkemeleri tarafından haksız bulunmuş ve emsal kararlar ile işlemler durdurulmuş” sözleriyle devam eden Ünsal, “Mahkemeler reklam totemlerinin yapı niteliğinde olduğunu, kaldırma işleminin ancak İmar Kanunu'nun öngördüğü usulle, yani yerinde tespit, süre verilmesi ve encümen kararlarıyla yapılabileceğini; İlan Reklam Yönetmeliği'nin tek başına söküm dayanağı olamayacağını ve yasal dayanağı içermeyen ihtarnamenin hukuka aykırı olduğunu önceki uygulamalarda da hukuk olarak buna karar vermişler. Yani Büyükşehir Belediyesi daha önce defalarca mahkemelerin hukukuna aykırı bulduğu uygulamayı bugün yeniden daha sert bir biçimde sadece Karşıyaka'da hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu riski almaya değer mi?”

Sökümlerin sadece hukuka aykırı olmadığını aynı zamanda çok da tehlikeli olduğunu savunan Ünsal, “Şimdi bu bizim demirbaşları sökerlerken altındaki vidaları söküp de yerinden kaldırmadılar, onların ayaklarından kestiler. Bunun içinde elektrik var. Ayaklarından keserlerken elektrik kablolarını da kestiler ve Büyükşehir ekipleri elektrik hatlarını usulüne uygun biçimde iptal etmeden kabloları kesti. Kesilen uçlar kaldırımların üzerinde, yaya trafiğinin içinde açıkta ve yalıtımsız bırakıldı. Tabii bunlara daha sonra müdahale ettik, tamamının videolarını çektik. Ciddi anlamda elektrik çarpması riski yaratıldı. Yani değer miydi arkadaşlar bunu yapmaya, bu kadar riski almaya? Hepsine müdahale etmeye çalıştık. 3 yerde direkt elektrik sokak aydınlatmasına bağlıymış, onu gözden kaçırmışız. İyi ki o akşam hiç kimseye bir şey olmadı. Yani bu kadar tehlikeye değecek bir şey miydi bu?” dedi.

“Ticari ilişkiler kesintiye uğradı”

“Biz kendimizi haklı görüyoruz” diyen Başkan Ünsal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında açık hava reklam üniteleriyle ilgili bir ihale yaptığında Büyükşehir tüm ilçelere yazı yazmış ve demiş ki: "Büyükşehir sınırlarında kalan reklam panolarının sökülmesini" istemiş 2021'de. O dönemde Kent Anonim Şirketi kendisine ait ürünleri söküp depoya almak yerine ihaleyi kazanan firmaya kendilerindekini kiralama yoluna gitmiş. 2021'de olan anlaşma bu. Buraya kadar her şey normal. 327 ürün verilmiş o tarihte Kent Vizyon'a. 327 ürün 7 yıllığına 500 bin liraya verilmiş, bir seferde alınmış para 2021 yılında. O dönemdeki piyasa rayiçlerinin çok altında bir rakam. Biz bugün yeni bir anlaşmayla 100 küsür tane reklam ünitesi verdik, bakın 327 tane değil, 2 ayda o paradan fazlasını alıyoruz. Yani günah değil mi arkadaşlar bu yapılan haksızlık? Sökülen panolar Kent Anonim Şirketi'nin gelir getiren mal varlıklarıdır. Her sökülen üniteyle birlikte Kent A.Ş. reklam ve kiracı gelirden mahrum bırakıldı. Burada ticari ilişkiler kesintiye uğradı. Şimdi bu panoların yeniden kurulması, elektrik ve altyapı bağlantılarının yeniden yapılması ayrı ayrı maliyet yükü. Bu ürünler kamu malıdır ve yapılan işlem kamu malına zarar vermiştir” dedi.

“20 tane için ayrı ayrı başvuru yaptık”

Son olarak süreçle ilgili birden fazla hukuki yolu devreye soktuklarını hatırlatan Ünsal, “İhtarnameler ve fiili söküm işlemleri için İzmir İdare Mahkemesi'nde iptal ve yürütmeyi durdurulması talepli dava açtık. Emsal kararları da sunduk. İdari para cezalarına ise Karşıyaka Sulh Ceza Hakimliği'ne ayrı ayrı, 20 tane için ayrı ayrı başvurular yaptık. Söküm sırasında yetki belgelerinin gösterilmemesi ve yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık. Ayrıca bunlar haricinde Vizyonkent'in başka reklam işletmecilerinin panolarını kendi gelir kaybı ve münhasır hak gerekçesiyle kaldırtmak istemesi rekabet hukukuna aykırı. Bu nedenle de Rekabet Kurulu'na şikayette bulunduk. Kimin haklı olduğuna kamu görevlileri sahada keyfi biçimde karar veremez. Hukuk kuralları ve bağımsız yargı kimin nasıl haklı olduğunu gösterecektir, hukuktan beklentimiz de budur. Biz aynı diğer ilçelere ne uygulanıyorsa biz de onu istiyoruz. Uygulamaların adil ve tutarlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“2 ayda 600 milyon lira kazancımız oldu”

Daha sonra Ünsal basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kayıplarının ne kadar olduğunun sorulması üzerine Ünsal, “Aşağı yukarı 2 ayda 600 milyon lira gibi kazancımız oldu. Kışın daha etkili aylarda çok daha etkili olacak. Çünkü reklam şirketinin cirosu üzerinden kazancımız olduğu için bu aylardan daha sonra daha fazla olması gerekiyor” dedi.

“Cemil Başkan ile benim problemim yok”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile göreve geldiği günden bu yana aralarında yaşandığı ileri sürülen gerilimin sorulması üzerine de Ünsal, “Benim bir problemim yok ama ortada bir iletişim sorunu olduğu kesin. Ben şahsileştirilmesini istemiyorum. Bizim görevimiz Karşıyaka’nın kamusal hakkını korumak. Bu da sadece başkanların arasındaki iletişim değil. Ben Karşıyaka Belediye Başkanı olarak vatandaşın ve personelin burada yaşadığına mutlu olmasını istiyorum. Neden şahsileştirildiğini açıkçası bilmiyorum. Benim bir sorunum yok. Tamamen fokuslandığım yer Karşıyaka Belediyesi. Hepimizin yönetmekle yükümlü olduğu yerler var. Ben de Karşıyaka’nın mutlu olması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.