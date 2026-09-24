Merve Turan / Son Mühür - Bornova Belediyesi, İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı Homeros’un izlerini taşıyan Homeros Mağaraları’nda kapsamlı bir çalışma başlattı. Alanda incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bölgenin gizli kalmış potansiyelini ortaya çıkaracaklarını belirterek, "Biz de bu gizli kalmış şaheserin etrafındaki fazlalıkları alarak burayı asıl değerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir ve Ege turizmi için yeni cazibe merkezi

Homeros Mağaraları ve çevresini evrensel bir turizm alanına dönüştürmek amacıyla hazırlanan projede ilk adım atıldı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak yol yapımı gerçekleştirilecek, ardından tarihi dokuya uygun estetik çevre düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Tarihi bulgular Homeros’un Bornova bağını kanıtlıyor

Bornova Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürü Zerrin Kayrak ile yerel tarihçilerin araştırmaları, Homeros’un bölgeyle olan bağını ortaya koyan şu verileri gösterdi:

MÖ 600 yılına ait rölyef: 1850'li yıllara ait seyahat notlarında, Söke bölgesinde yer alan antik bir rölyef ile Bornova'daki mağaralar arasında büyük bir benzerlik olduğu belgelendi.

Meles'in oğlu Homeros: Tarihte Homeros için kullanılan "Meles'in Oğlu" unvanının, mağaraların altından geçen ve tarihsel olarak Meles Çayı olduğu anlaşılan Bornova Çayı'ndan geldiği netleşti. Bornova’da Avrupa Hareketlilik Haftası 24 etkinlikle kutlandı: Nesiller sporda ve çevrede buluştu İçeriği Görüntüle

Sanatsal ilham kaynağı: Dünyaca ünlü "Homeros'un Kutsallaştırılması" tablosunun doğrudan bu mekândan esinlenilerek yapıldığı tespit edildi.