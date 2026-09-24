Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir siyasetinde transfer süreci hız kesmeden devam ederken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Kentte ardı ardına çıkan AK Parti iddialarının sorulması üzerine Başkan Ünsal, “Bir teklif almadım” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın hükümetle olan temaslarda belediyeye destek vermesinin önemine dikkat çeken Ünsal, siyasi tartışmalar yerine ilçe hizmetlerine odaklandığını vurgulayarak temel önceliğinin Karşıyaka Belediyesi’ni mali ve kurumsal açıdan düzlüğe çıkarmak olduğunu ifade etti.

“Bana bir teklif gelmedi”

CHP’de kalmayı seçen belediye başkanları arasında yer aldığının hatırlatılması ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve ‘YENİ Parti seçeneği masanızda mı?’ sorusu üzerine de Başkan Ünsal, “Arada bir gündeme geliyor ama Ceyda Hanım’ın İzmir Milletvekili olarak hükümetle olan ilişkilerimize yardımcı olması… Bize yardım eli uzatması bizim için önemli ama bana öyle bir teklif gelmedi” dedi.

“Seçildiğim yerdeyim…”

“Beni tanıdınız, ben bu göreve siyaseti karıştırmamaya çaba ve gayret gösteren bir belediye başkanıyım” sözleriyle devam eden Ünsal, Önceliğim Karşıyaka Belediyesi’ni düzlüğe çıkarmak. İşçisiyle, memuruyla, vatandaşıyla mutlu Karşıyaka tablosu oluşturmak. Seçildiğim yerdeyim, konumumu koruyorum” diye konuştu.