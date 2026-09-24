Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl eylül ayının son haftasında kutlanan İşitme Engelliler Haftası kapsamında kentte gerçekleştirilen erişilebilirlik çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Kentte yaşayan sağır ve işitme engelli yurttaşların toplumsal hayatın her alanına eşit ve bağımsız katılımını amaçlayan belediye sağlıktan ulaşıma, sosyal yardımlardan iş olanaklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede iletişim engellerini ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Sessiz destek çözüm merkezi iletişim engellerini aşmayı sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Türk İşaret Dili Birimi, çatısı altındaki Sessiz Destek Çözüm Merkezi üzerinden işitme engelli bireylerin kamusal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyor.

Bu sistem aracılığıyla yurttaşlar Eşrefpaşa Hastanesi’nden randevu oluşturup muayene günü, yüz yüze tercümanlık hizmeti alabiliyor aynı zamanda farklı kamu kurumlarındaki resmi iş ve işlemlerinde de bu imkandan yararlanabiliyor.

Belediyenin görevlendirdiği işaret dili tercümanları hem görüntülü hem de yüz yüze görüşmelerle İzmirlilerin günlük yaşamda iletişim kurmalarını sağlıyor.

Ayrıca kentin geleceğini ilgilendiren kararların alındığı belediye meclis toplantıları da işaret dili çevirisiyle yayınlanarak bilgiye erişim kolaylaştırılıyor.

Toplu taşımadan istihdama geniş kapsamlı destek projeleri

Yerel yönetim tarafından yürütülen çalışmalar sadece iletişim desteğiyle sınırlı kalmıyor.

İşitme engelli yurttaşlar için su faturası indirimi, ücretsiz ulaşım olanağı, sosyal yardım paketleri ve işitme cihazı desteği verilirken düzenli sağlık taraması etkinlikleri ile nikah işlemlerinde işaret dili tercümanlığı gibi resmi süreçler de titizlikle yürütülüyor.

Bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için kurs ve eğitim programları düzenlenirken, Destekli İstihdam Ofisi üzerinden iş arayan vatandaşlara rehberlik edilerek istihdama katılmalarına fayda sağlıyor.

"Çevirmenler hayatımı erişilebilir kılıyor"

Belediyenin sağladığı olanaklardan faydalanan Belgen Gündüz, verilen hizmetler hakkında;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunum. Örneğin engelli ulaşım kartı için çevirmen eşliğinde başvuruda bulundum ve kısa sürede kartımı alabildim. Ulaşımdan ücretsiz yararlanıyorum.

Eşrefpaşa Hastanesi’nden Sessiz Destek Merkezi üzerinden randevu alabiliyorum ve doktorla yüz yüze iletişim kurmak için çevirmen desteği alabiliyorum.

Su faturasında indirimden yararlanıyorum. Ayrıca işsizlik sorunu yaşadığımda Destekli İstihdam Merkezi’nden yine çevirmen eşliğinde destek alıyorum.

Bu hizmetlere çok yüksek bir puan verebilirim. Özellikle çevirmenler, hayatımı çok daha erişilebilir kılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, bütün desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Melek Uslular: "Vatandaşlarımızın Evden Çıktığı Andan İtibaren Yanındayız"

Sahadaki çalışmalarda aktif olarak çalışan Türk İşaret Dili Tercümanı Melek Uslular ise yürütülen çalışmaların amacını;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sağır ve işitme engelli yurttaşımız evinden çıktığı andan itibaren her türlü destekten yararlanabiliyor.

Erişilebilirliğin her noktaya ulaşabilmesi çok kıymetli. İzmir’de yaşayan tüm sağır ve işitme engelli yurttaşımızın yanındayız. Her zaman onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diyerek anlattı.