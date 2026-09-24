Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Kültür Sanat Fabrikasında düzenlenen “Naira- İzmir’in Sosyal Hayatına Nostaljik Bir Yolculuk” söyleşisi gerçekleşti. İKSF’nin Arkeoloji ve Etnografya müzesinde moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği etkinlikte Prof.Dr.Erkan Sevinç katılımcı oldu. Gazeteci, yazar ve tıp doktoru Prof.Dr.Erkan Sevinç’in çeşitli yayın organlarında yayımlanmış denemelerinden oluşan “Naira” kitabı hakkında konuşuldu. Etkinlik sonrası Prof.Dr.Erkan Sevinç, kitabını imzaladı. Gazetemizin genel yayın koordinatörü Tunç Erciyas ile Prof.Dr.Erkan Sevinç’in etkinliği katılımcıların sorularıyla sona erdi.

Yazar ve doktor Erkan Sevinç anılarını anlattı

Gazeteciliğe tıp fakültesi öğrencisiyken başlayan Prof.Dr.Erkan Sevinç; Milliyet, Sabah ve Akşam gibi birçok yayın organında görev aldı. İzmir basınında önemli kurum ve kuruluşlarda çalışan Sevinç, gazetecilik deneyimlerini ve tıp alanındaki birikimlerini katılımcılarla paylaştı. İzmir anılarını paylaşan yazar ve doktor Sevinç, “Naira” kitabının yaşanmış hikayelerden oluştuğunu belirtti.

“Yazar ve sanat buluşmaları düzenleyeceğiz”

Moderatör Tunç Erciyas’ın önümüzdeki dönemlerde etkinlikleriniz olacak mı? sorusuna Prof.Dr.Erkan Sevinç, “İzmir için yapılan etkinlikler çok kıymetli ve değerlidir. İstinye Park’ta Pervasız Sahne’de önümüzdeki ay etkinliğimiz olacak. Cem Karaca’nın Resimdeki Gözyaşları şarkısının bestecisi bizlerle olacak. Ataol Behramoğlu katılım sağlayacak. Karataş’ta yazar ve sanat buluşmalarını düzenleyeceğiz. Bu söyleşilere devam ediyoruz. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” diye yanıtladı.

“İzmir tek kelime ile aşk”

İzmir’in kültürel ve sosyal anlamda geliştiğini, düzenlenen etkinliklerle insanların ilgi duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Erkan Sevinç, “İzmir’de kültür ve sanat etkinliklerinde ilgi var. Gittiğim her tiyatro, bale ve konserde hepsinde salonun dolu olduğunu gözlemliyorum. Ekonomik koşullara rağmen İzmir’in kültüründe önemli bir canlanma var. Sosyal hayatında eskiden güzel yerler vardı. Yeni nesilde daha özgür bir ortam var. İzmir, sosyal ve siyasal anlamda kendini ayrı konumlandırdı. İzmir tek kelime ile aşktır. Geçmiş kitaplarımda İzmir’in geleceğine dair yazılarımı aktarmıştım: Efsane romanımı yaşayarak yazdım. Yılmaz Erdoğan’ın anlattığı gibi hem yaşıyorum he yazıyorum. O kitabımda sırasını bekliyor. Yakın Kitapevinde çıkacak. Bu kitap ekonomik, siyasi yazılarda var ” diye konuştu.