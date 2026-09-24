Son Mühür- İzmir'İn Koank ilçesinde belediye ekipler mahallelinin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla “Komşu Buluşmaları”nı düzenliyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu kez Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde komşularıyla bir araya geldi.

Esnafın talep ve önerileri dinlendi

Gerçekleşen buluşmanın öncesinde mahalle muhtarı Ahmet Bora Karaata ile birlikte mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Mutlu, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin sorunları yerinde dinlendi

Bu görüşmenin hemen arkasından belediyenin tüm birim müdürleriyle birlikte Teğmen Ali Rıza Akıncı Parkı’nda mahalle sakinleriyle buluşan Mutlu, sorunları ve ihtiyaçları yerinde dinleyerek çözüm süreçlerini başlattı.

Komşuların fikirlerinin yönetim merkezinde olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Komşu Buluşmamız öncesinde Muhtarımız Ahmet Bora Karaata ile birlikte mahalle esnafımızı ziyaret ettik, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm yollarımızı paylaştık. Ardından tüm birim müdürlerimizle birlikte Teğmen Ali Rıza Akıncı Parkı’nda komşularımızla bir araya geldik. Sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit edip notlarımızı aldık. Komşularımızın fikirlerini yönetim anlayışımızın merkezine koyuyor, daha yaşanabilir bir Konak için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Muhtar Karaata’dan Başkan Mutlu’ya teşekkür

Başkan Mutlu’nun mahalle sakinleriyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarı Ahmet Bora Karaata, “Mahallemiz bu akşam çok keyifli bir buluşmaya şahit oldu. Sevgili Başkanımız, mahalle sakinlerimizle buluşarak sıkıntılarını tek tek dinledi. Mahallemiz, başkanımızın çalışmalarından çok mutlu, kendisini desteklediklerini ifade ettiler. Aşılamayacak hiçbir sorunumuz yok, başkanımız hepsini çözmek için sahada” dedi.

Mahalleli ise durumdan memnun olduğunu dile getirerek seçilmiş insanların vatandaş ile bir arada olduğu için Başkan Mutlu'ya teşekkür etti.