Beste Temel / Son Mühür - İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar kapsamında, Kültürpark’ın farklı noktalarında kitap ve edebiyat üzerine çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ziyaretçiler hem stantları gezerek yeni eserleri keşfediyor hem de yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyor.

"Bir Zamanlar İzmir’de" kitabı okurlarla buluştu

Fuarın öne çıkan etkinliklerinden biri, İzmir Kent Kitaplığı’nın Hatırat Serisi kapsamında yayımlanan “Bir Zamanlar İzmir’de” kitabının söyleşisi oldu. Montrö Sahne’de Esra Kökkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda kitabın yazarı Bernard D’Andria, babası Levanten gazeteci ve yazar Gilbert D’Andria’nın anılarını paylaştı.

50 yıllık el yazmaları kent tarihine ışık tutuyor

Söyleşide babasının el yazması anılarının 50 yıl boyunca sandıklarda saklandığını belirten Bernard D’Andria, bu belgelerin ortaya çıkış hikayesini anlattı. "Germain Arland" takma adıyla Journal d’Orient gazetesinde yazılar yazan Gilbert D’Andria’nın, 1922 İzmir Yangını sonrasındaki sosyal yapıyı yakından gözlemlediğini aktaran D’Andria, kitabın hem aile hafızasını hem de 20. yüzyılın başındaki İzmir tarihini gelecek kuşaklara aktardığını ifade etti.