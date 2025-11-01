Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir tatlıcı dükkanının bahçesine girdi. Olay, Darmstad Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan İ. yönetimindeki 06 DOP plakalı araç, tali yoldan çıkan 15 milyon liralık lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek tatlıcı dükkanına girdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanın o sırada boş olması olası bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amacıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.