Siyah-beyazlıların David Jurasek'in ayrılığı ve Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık sorunları nedeniyle acil sol bek takviyesi arayışına girdiği biliniyor. Eski Beşiktaşlı yıldızlar Bobo ve Josef'in tavsiyeleriyle gündeme gelen Lucas Piton, Brezilya futbolunun parlayan yıldızları arasında gösteriliyor. İşte "yeni Felipe Maestro" lakaplı genç sol bekin hikayesi...

Lucas Piton kimdir?

Lucas Piton Crivellaro, 9 Ekim 2000 tarihinde Brezilya'nın Jundiaí kentinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki futbolcu, 1.76 metre boyunda ve sol ayağını kullanan bir sol bek. Kariyerine futsal ile başlayan Piton, yüksek tekniği ve hızıyla kısa sürede dikkat çekti.

Hem Brezilya hem de İtalya vatandaşlığına sahip olan Lucas Piton, bu çifte pasaport avantajıyla Avrupa transferlerinde "yerli" statüsünde değerlendirilebiliyor. Bu durum onu Avrupa kulüpleri için daha da cazip kılıyor.

Kariyer yolculuğu

Piton, profesyonel futbol kariyerine Corinthians altyapısında başladı. Brezilya'nın köklü kulübünde yetişen genç sol bek, 28 Aralık 2022'de Vasco da Gama ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 6 Ocak 2023'te resmi olarak tanıtılan futbolcu, ilk maçında büyük etki bıraktı.

26 Ocak 2023'te Portuguesa karşısında ilk resmi maçına çıkan Piton, takımının 2-0 kazandığı mücadelede Nenê'nin açılış golüne asist yaparak performansıyla göz doldurdu. Bu maçın ardından Vasco taraftarları onu kulübün efsanesi Felipe Maestro ile kıyaslamaya başladı.

İtalya Milli Takımı'nın radarında

Lucas Piton'un uluslararası arenada da adından söz ettirdiği önemli bir gelişme 24 Mayıs 2023'te yaşandı. Dönemin İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, 2023 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı oynanacak maç öncesinde Piton'u geçici aday kadroya dahil etti. Bu çağrı, genç sol bekin Avrupa'da da yakından takip edildiğinin göstergesi oldu.

Sezon istatistikleri ve piyasa değeri

2025 sezonunda Vasco da Gama formasıyla toplam 55 maçta forma giyen Lucas Piton, 1 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Özellikle ortaları, ileri çıkışları ve defansif katkısıyla takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Piton için Vasco da Gama, Beşiktaş'ın 4 milyon euroluk teklifini reddetti. Brezilya kulübü, yıldız oyuncusu için en az 7-7.5 milyon euro talep ediyor.

Beşiktaş transferindeki son durum

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Lucas Piton için Beşiktaş yönetimi yoğun görüşmeler yürütüyor. Eski Beşiktaşlı yıldızlar Bobo ve Josef'in tavsiyeleri sonrası oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı iddia edildi. Ancak Vasco da Gama'nın yüksek bonservis talebi, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Portekiz ekibi Porto'nun da Piton'u radarına aldığı biliniyor.