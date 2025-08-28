Lübnan ordusu, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneyinde yer alan Nakura bölgesine düştüğünü açıkladı. Olay yerine sevk edilen ordu personeli, İHA üzerinde inceleme yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Aoun’dan sert tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumak için ağır bir bedel ödediğini vurguladı. Aoun, İsrail ile varılan ateşkesin ardından bölgeye konuşlanan birliklerin bu süreçte dördüncü kez ölümcül bir olay yaşadığını hatırlatarak, İsrail’i sorumlu tuttu.

İsrail’den açıklama gelmedi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde meydana gelen patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayın bölgedeki ateşkes sürecini ve mevcut gerginliği nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Güney Lübnan’da gerginlik tırmanıyor

Son olay, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında devam eden hassas sürece yeni bir kriz ekledi. Lübnan ordusunun kayıpları, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olurken, uluslararası kamuoyunun konuya nasıl yaklaşacağı da dikkatle takip ediliyor.