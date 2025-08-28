İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “IDF, Gazze’de Hamas’a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı da güçlü bir şekilde hareket ediyor. İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Can ve mal kaybı hakkında bilgi yok

Sana’da gerçekleştirilen son saldırıya ilişkin can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklardan da henüz net bilgi paylaşılmadı.

Önceki saldırıda 6 kişi ölmüştü

İsrail, daha önce 24 Ağustos’ta da Sana’ya hava saldırısı düzenlemişti. O saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 86 kişi yaralanmıştı. Yeni saldırı, bölgede gerilimin giderek tırmandığına işaret ediyor.

Bölgedeki gerginlik artıyor

İsrail’in son hamlesi, Ortadoğu’daki mevcut çatışma ortamını daha da hassas hale getirdi. Husilere yönelik operasyonların artması, bölgedeki insani krizi derinleştirebileceği yönünde endişeleri beraberinde getirdi.