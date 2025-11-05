Fransa’da motosiklet gösterileriyle sosyal medyada tanınan Doudou Cross Bitume, kısa süre önce Louvre Müzesi’ndeki büyük mücevher soygunu iddiasıyla gözaltına alındı. Bu olay, hem Fransa’da hem uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. 39 yaşındaki Doudou Cross Bitume, Paris banliyölerinden Aubervilliers’de doğdu ve uzun süre sosyal medya platformlarında sokak kültürünü yansıtan içerikleriyle dikkat çekti.

Müzenin tarihi Apollo Galerisi’nden yapılan, yaklaşık 88 milyon euro değerindeki mücevher ve sanat eserlerinin çalındığı belirtiliyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, soygun profesyonel şekilde gerçekleştirildi ve müzeye yük asansörü kullanılarak girildi. Olaydan kısa süre sonra, Doudou Cross Bitume’nin ve ekibinin DNA’sına ve eşyalarına müze içinde rastlandı. Polis, baş şüpheli olarak Doudou Cross Bitume ve üç arkadaşını gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında “örgütlü çete tarafından hırsızlık” ve “suç örgütü kurmak” suçlarından işlem başlatıldı. Paris savcılığı, Doudou’nun rolünü kısmen kabul ettiğini duyurdu.

Motosiklet Şovundan Sokak Fenomenliğine

Doudou Cross Bitume, 2000’lerin sonunda YouTube ve Dailymotion’da motosiklet akrobasi videolarıyla popüler hale geldi. “Cross Bitume 93” takma adıyla Paris ve Aubervilliers sokaklarında tehlikeli şovlar yaptı. Sokaklarda sergilediği cesur ve eğlenceli karakteriyle Fransa’daki gençlik arasında kült bir figür oldu. Videolarında motor sporları, şehir yaşamı ve özgürlük temalarını öne çıkardı. Zamanla TikTok gibi yeni platformlarda da kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Sosyal medya kariyerinin yanında, toplumsal röportajlar ve müzik videoları ile de adından söz ettirdi.

Doudou Cross Bitume’nin Suç Geçmişi

Doudou Cross Bitume’nin adı zaman zaman çeşitli suç dosyalarında geçti. Geçmişte uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan gözaltına alındığı biliniyor. 2014 yılında bir kuyumcu soygununa da karıştı ve üç yıl cezaevinde kaldı. Tahliyesinin ardından yasa dışı taksicilik yaptı. Daha önce Centre Pompidou ve Musée Précaire Albinet gibi önemli kültür kurumlarında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da tespit edildi.

Doudou Cross Bitume kimdir?

Doudou Cross Bitume’nin gerçek adı Abdoulaye N. Paris’in Aubervilliers banliyösünde dünyaya geldi. 39 yaşında olan Doudou, gençlik yıllarında motosiklet tutkusu ve sosyal medya projeleriyle öne çıktı. Kendisini “sokakların adamı” olarak tanımladı ve takipçileri tarafından asi ama eğlenceli bir karakter olarak görüldü. Son olarak Louvre Müzesi soygunu iddiasıyla tekrar gündeme geldi ve soruşturma süreci devam ediyor.