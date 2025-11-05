Son Mühür - Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı. Toplantının başında, ABD’nin nükleer denemeleri başlatma planları gündeme alındı.
Putin, burada yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na bağlı olduğunu ve bu antlaşmadan çekilme niyetinin bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:
"2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."
Çalışmaların başladığını açıkladı
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD’nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini ve bu doğrultuda yeni füze sistemleri geliştirme çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Belousov, Washington’un ayrıca stratejik füze savunma sistemi olan “Altın Kubbe”yi kurma planını hayata geçirmeye başladığını belirterek, ABD’nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması’ndan çekildiğini hatırlattı ve şunları ifade etti:
"Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim."
Bakan Belousov, Rusya’ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarındaki poligon güçlerinin nükleer denemelere hazır olduğunu ifade etti. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise ABD’nin nükleer denemeler konusunu Rusya açısından netleştirmediğini ve bu nedenle gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.