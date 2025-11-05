Son Mühür - Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı. Toplantının başında, ABD’nin nükleer denemeleri başlatma planları gündeme alındı.

Putin, burada yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na bağlı olduğunu ve bu antlaşmadan çekilme niyetinin bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."

Çalışmaların başladığını açıkladı