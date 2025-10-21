Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan büyük soyguna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Savcı Beccuau, Fransız RTL kanalına yaptığı açıklamada, dört hırsızın 8 tarihi eseri çalmayı başardığını, kayıp eserlerin maddi değerinin çok yüksek olmasına rağmen tarihi öneminin parayla ölçülemeyeceğini vurguladı.

Soygun, 19 Ekim sabahı Louvre Müzesi’nin en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan Apollo Galerisi’nde gerçekleşti. Bu bölümde Fransa Kraliyet Ailesi’ne ait mücevherler sergileniyordu.

Yaklaşık 7 dakika süren operasyon sırasında, dört kişilik çete 9 eseri çaldı. Ancak hırsızların kaçarken düşürdüğü III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç, müze dışında hasarlı halde bulundu. Böylece 8 mücevher hâlen kayıp durumda.

88 milyon euroluk eserler nerede?

Müze küratörleri tarafından yapılan ön incelemeye göre, çalınan mücevherlerin tahmini toplam değeri 88 milyon avro.

Uzmanlar, bu rakamın yalnızca maddi değeri yansıttığını, fakat tarihi, sanatsal ve kültürel açıdan kaybın telafisi mümkün olmayan boyutta olduğunu belirtiyor.

Güvenlik zafiyeti skandalı

Soygun sonrası Fransız Sayıştay’ı, Louvre Müzesi’ndeki güvenlik önlemlerine ilişkin ön rapor hazırladı.

Raporda, müze yönetiminin uzun süredir güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde gecikmeler yaşadığı, kameraların ve alarm altyapısının uluslararası standartların gerisinde olduğu belirtildi.

