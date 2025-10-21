Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi. Balıkesir'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hissedilirken, vatandaşlar cep telefonlarına deprem bildirimi geldiğini sosyal medya hesapları aracılığıyla ifade ettiler.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! 2.5 büyüklüğünde...

Deprem saat 22.47 sıralarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 2.5 olarak açıklandı. Depremin meydana geldiği derinlik ise 5.4 KM olarak duyuruldu.

AFAD'dan açıklama gelmedi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. AFAD'ın sayfasını kontrol eden vatandaşlar, herhangi bir bilgiyle karşılaşmadılar.

Depremler sürüyor!

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda deprem meydana geldi. Belli aralıklarla depremler etkisini sürdürmeye devam ederken, vatandaşlarda da endişe yaratmaya devam ediyor.