Son Mühür - 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da açıkladığı ateşkes planını ihlal etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirirken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’den tepki çeken bir açıklama geldi. Ben Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, rehinelerin ellerinde olduğunu belirterek mücadeleye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Ateşkes yeniden uygulanacak

Buna karşın İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların ardından ateşkesin tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği iddia edilen ateşkesin yeniden geçerli olduğu ve anlaşmanın uygulanmaya devam edeceği, ihlaller karşısında ise sert karşılık verileceği vurgulandı.

Neler yaşandı?

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail ordusuna yönelik saldırılar gerçekleştirdiği iddiasıyla çeşitli bölgelere hava harekatları düzenledi. Ancak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas’ın ateşkes ihlalini gerekçe göstererek Gazze’ye karşı sert müdahale talimatı verdiği duyuruldu. Filistinli kaynaklar ise bölgede Hamas ile İsrail ordusunun desteklediği Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete grupları arasında çatışmalar yaşandığını iddia etti.