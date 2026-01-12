Son Mühür/ Osman Günden - LÖSEV, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İzmir basınıyla anlamlı bir etkinlikte buluştu. Alsancak’ta, lösemili çocukların annelerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı LSV Dükkan bünyesinde yeni açılan LSV Cafe’de düzenlenen organizasyonda, basın mensupları ile LÖSEV ailesi aynı çatı altında bir araya geldi.

Çocuklar ve gazeteciler birlikte gazete hazırladı

Etkinlik kapsamında, LÖSEV’in desteklediği ve lösemiyle mücadele eden çocukların katılımıyla “gazete yapım atölyesi” düzenlendi. Atölyede çocuklar, basın mensuplarıyla birlikte haber yazımı, sayfa tasarımı ve içerik üretimi aşamalarını deneyimleme imkânı buldu.

LÖSEV: Bu yılı farklı bir çalışmayla karşıladık

Etkinlikte konuşan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında vakfa gönüllü destek veren basın mensuplarının gününü kutlamak istediklerini ifade etti.

Edirne, bu yıl daha farklı bir çalışma hayata geçirildiğini belirterek, gazetecilerle çocukları bir araya getiren gazete atölyesinin planlandığını söyledi.

“Çocuklarımızın farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz”

Atölyenin amacının çocukların gazetecilik mesleğini yakından tanıması olduğunu vurgulayan Edirne, bir gazetenin nasıl hazırlandığı, nelere dikkat edildiği ve mesleğin temel dinamiklerinin sohbet ortamında aktarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Edirne, gazetecilerle çocukların birlikte vakit geçirmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, LÖSEV ailesi adına Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.