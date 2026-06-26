Son Mühür- İzmir Seferihisar’daki mandalina bahçelerinde hummalı bir hareketlilik var. LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlıklı Doğal Yaşam Kasabası'nda biyolojik mücadele başlattı. Çiftlikteki satsuma mandalina ağaçları, laboratuvar üretimi ilaçlar yerine yedi noktalı yerli uğur böceklerine emanet edildi.

Doğanın kendi askerleri görev başında

Tarımda sıkça kullanılan ve kanseri tetiklediği bilinen kimyasal kalıntılar bu bahçeye adım atamıyor. Çiftlikte özel olarak yetiştirilen uğur böcekleri, ağaçlara zarar veren yaprak bitlerini yiyerek besleniyor. Tek bir uğur böceğinin ömrü boyunca binlerce zararlıyı yok etmesi, tarım ilacı ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Süreç tamamen doğal işliyor. Kimyasal boyalar, raf ömrünü uzatan parafinler veya etilen gazı kullanılmadan hasat edilen mandalinalar, dalından çıktığı gibi saf kalıyor.

282 dönümde yaşayan bir havza

Seferihisar'daki bu alan sadece bir tarım arazisi değil, büyük bir ekosistem. 282 dönümlük arazide mandalinanın yanı sıra zeytin, cevic, nar ve narenciye ağaçları yükseliyor. Toprağın zenginliğini artırmak için arı otu, kekik, nane ve lavanta gibi bitkiler de ekiliyor. Bahçenin dört bir yanına yerleştirilen kuş yuvaları ve arı kovanları ise burayı tam anlamıyla yaşayan bir biyolojik merkeze dönüştürüyor.

İşin en güzel kısmı da bu döngünün insan zincirinde saklı. Tedavisi tamamlanan gençler, iyileşen çocuklar ve gönüllüler fidan dikiminden hasada kadar her aşamada omuz omuza çalışıyor.

Şifa paketleri çocuklara gidiyor

Hasat edilen bu özel satsumalar, ilk olarak vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların evlerine gönderiliyor. Ardından yetişkin hastalar ve imkanları kısıtlı bölgelerdeki öğrencilere taze taze ulaştırılıyor.

Kalan ürünler ise besin değerini kaybetmeyecek şekilde kurutuluyor. LSV Dükkan aracılığıyla satışa sunulan mandalina kurularından elde edilen tüm gelir, doğrudan kanserle mücadele eden çocukların sağlık ve eğitim harcamalarına aktarılıyor. Tedavide beslenmenin ilaç kadar önemli olduğunu hatırlatan bu model, hem toprağa hem de çocuklara hayat veriyor.

