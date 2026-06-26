İzmir genelinde büyük yankı uyandıran imar ve yolsuzluk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, belediye bağlantılı projeler üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilen Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma çemberi Belediye Başkanlarına uzanmıştı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takiple yürüttüğü imar usulsüzlüğü dosyasında, dün sabah düğmeye basılmıştı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de aralarında yer aldığı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayın geçmişi neredeyse 10 gün önceye dayanıyor

Operasyonun ilk sinyalleri aslında 17 Haziran’da verilmişti. Polis, ilk etapta Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.’nin de dahil olduğu 6 şüpheliyi gözaltına alarak operasyonun düğmesine basmıştı. Süreç hızla genişledi. Hemen ertesi gün, daha önce başka bir soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ve bir şirket çalışanı daha emniyete götürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen ilk gruptan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ve inşaat firması yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. Son tutuklanan isim ise dün işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen İmar Müdürü E.U. oldu.

Seferihisar ve Balçova belediye başkanları adliyede

Emniyet ekipleri, belediyenin imar ve inşaat süreçlerindeki tüm evrakları, bilgisayar kayıtlarını ve haksız menfaat iddialarına konu olan projeleri tek tek mercek altına aldı. 22 Haziran'da gözaltına alınan İmar Müdürü E.U.'nun ardından mevcut belediye başkanlarının da şüpheli sıfatıyla gözaltında ve sorgusu sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından 25 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.