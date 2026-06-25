İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gündeme gelmişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi nedeniyle düzenlenen operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sürecin devamında ise sabah saatlerinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltında tutuldukları Yeşilyurt Mali Şube'den sağlık kontrolü için polis eşliğinde çıkarıldı. Yiğit ve Yetişkin, hastaneye sevk edildi. Operasyon çerçevesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltı sayısı yükseldi!

Gelen son bilgilere göre; Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.