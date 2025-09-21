Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ortak bir açıklama yaparak Avustralya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını belirtti. Açıklamada, bu kararın bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bir çabanın parçası olduğu vurgulandı.

Kanada'dan Benzer Hamle

Avustralya'nın kararıyla eş zamanlı olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'in Ofisi'nden de benzer bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, Kanada'nın da Filistin devletini resmi olarak tanıdığı belirtildi.